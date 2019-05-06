Космический грузовик Dragon успешно пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в понедельник, 6 мая, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). На официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) велась прямая трансляция.

По данным ТАСС, Dragon доставил на станцию более 2,5 т грузов — продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60.

Ранее 6 мая 17-метровый манипулятор МКС Canadarm-2 захватил Cargo Dragon для последующей стыковки. По данным NASA, захватом космического грузового корабля управлял канадский астронавт Давид Сен-Жак.

Американская ракета-носитель Falcon-9 с грузовым кораблем Dragon стартовала 4 мая с базы ВВС США на мысе Канаверал. Изначально планировалось, что космический корабль отправится к МКС 30 апреля. Однако в запланированную дату источник в ракетно-космической отрасли сообщил о переносе запуска на 3 мая.