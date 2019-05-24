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Американский журнал назвал причины провала советской лунной программы

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Фото: Global Look Press/NASA
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Американский журнал Air & Space назвал несколько факторов, которые якобы стали причиной провала советской программы лунных пилотируемых полетов.

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Первой причиной, по мнению издания, стало трехлетнее отставание СССР от США в разработке проекта полета к Луне. Вашингтон анонсировал свою программу в 1961 году, а Москва приступила к разработке только в 1964 году.

Второй причиной называется разобщенность конструкторских бюро и хаотичность управления космической отраслью в Советском Союзе. Третьим фактором издание называет недостаточность финансирования.

В марте официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что российские космонавты скоро полетят на Луну. Он не назвал точного срока, но уточнил, что в космических масштабах это очень скоро.

В том же месяце Дмитрий Рогозин сказал, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.

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