Прямой эфир

В США казнили серийного убийцу Бобби Джо Лонга

0
Фото: REUTERS/U.S. Florida Department of Corrections
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серийный убийца и насильник Роберт (Бобби) Джо Лонг был казнен в американском штате Флорида посредством смертельной инъекции. Об этом со ссылкой на представителей властей сообщил телеканал NBC News.

К высшей мере наказания Лонг был приговорен в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Задержать его удалось после того, как одна из жертв убедила насильника отпустить ее. Позднее он сознался в совершении еще семи убийств, а также не менее чем в 40 изнасилованиях.

В начале февраля очки известного серийного убийцы Теда Банди были проданы на аукционе в США за $50 тыс. Покупателем необычного лота стал известный американский исследователь паранормальных явлений, ведущий сериала Ghost Adventures («Призрачные приключения») Зак Баганс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчину в США арестовали за убийство 23-летней давности
В США раскрыли убийство известного режиссера спустя 33 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017