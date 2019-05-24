В США казнили серийного убийцу Бобби Джо Лонга

Серийный убийца и насильник Роберт (Бобби) Джо Лонг был казнен в американском штате Флорида посредством смертельной инъекции. Об этом со ссылкой на представителей властей сообщил телеканал NBC News.

К высшей мере наказания Лонг был приговорен в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Задержать его удалось после того, как одна из жертв убедила насильника отпустить ее. Позднее он сознался в совершении еще семи убийств, а также не менее чем в 40 изнасилованиях.

В начале февраля очки известного серийного убийцы Теда Банди были проданы на аукционе в США за $50 тыс. Покупателем необычного лота стал известный американский исследователь паранормальных явлений, ведущий сериала Ghost Adventures («Призрачные приключения») Зак Баганс.