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Мужчину в США арестовали за убийство 23-летней давности

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Жителя американского штата Айдахо арестовали за изнасилование и убийство 18-летней девушки, совершенные в 1996 году. Как пишет Daily Mail, это случилось через два года после того, как другой мужчина, ошибочно обвиненный в этих преступлениях, отбыл 20-летний тюремный срок.

Обвинения в убийстве и изнасиловании девушки по имени Энжи Додж теперь предъявлены 53-летнему Брайану Ли Дриппсу. Преступления были совершены 13 июня 1996 года.

Отмечается, что во время расследования полиция взяла образцы ДНК у 20 подозреваемых, однако ни один из них не совпал с теми, что были найдены на теле Додж.

Тем не менее, в 1998 году в убийстве был обвинен Кристофер Тапп. Прокурор тогда заявил, что мужчина признался в преступлении. Однако, по словам самого Таппа, его вынудили это сделать.

В 2017 году прокуроры согласились снять с него обвинения в изнасиловании, оставив обвинение в убийстве. Тогда же мужчина был освобожден.

В конце марта сообщалось, что в США двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.

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