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Российские истребители за неделю три раза поднимались на перехват

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Фото: ТАСС/Максим Коротченко
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Российские истребители за прошедшую недели трижды поднимались в воздух на перехват у границ нашей страны. Об этом сообщила газета вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Всего у российских границ воздушную разведку вели 20 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было. Всего была выполнена 231 летная смена на 83 аэродромах за неделю.

17 мая сообщалось, что российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России, поскольку у российских границ вел разведку 21 летательный аппарат.

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