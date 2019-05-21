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Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военный городок для соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота в якутском порту Тикси будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

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По его словам, всего в комплексе будет 11 объектов, они будут соединены между собой крытыми переходами. Подразделения нового соединения ПВО флота в Тикси предназначены для того, чтобы обеспечивать безопасности воздушного пространства над Северным морским путем.

7 мая Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его дальнобойные системы «Мурманск-БН» и станции семейства «Красуха» в ближайшее время будут дополнены новейшими комплексами «Дивноморье».

16 апреля военные эксперты рассказали, как Россия планирует обеспечить себе контроль над торговым маршрутом Северный морской путь и защитит его от угроз с воздуха.

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