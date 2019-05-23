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Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США

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Фото: ТASS/Zuma
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Министерство юстиции США предъявило основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений. В общей сложности ему грозит до 175 лет лишения свободы. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает агентство Reuters.

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В ведомстве сообщили, что журналист в сговоре с бывшим военнослужащим американской армии и информатором WikiLeaks Челси Мэннинг собирал секретную информацию и незаконно публиковал имена секретных источников.

Ранее, уточняет агентство, Ассанжа обвиняли только за участие в попытках взлома компьютерной сети минобороны США, максимальное наказание по этой статье пять лет. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому из 17 новых пунктов.

20 мая прокуратура Швеции направила в суд запрос о выдаче ордера на заочный арест основателя WikiLeaks. 13 мая Швеция возобновила расследование по делу Ассанжа, которого там подозревают в преступлениях на сексуальной почве.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному британским судом в 2012 году за его неявку на заседание, и поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В свою очередь, представители WikiLeaks заявили, что опасаются за основателя организации, так как в США против него хотят возбудить дело о шпионаже.

Брэдли Мэннинга арестовали в Ираке весной 2010 года, где он проходил службу. Военный признался, что передал WikiLeaks видео воздушных ударов, в результате которых погибли мирные жители. Он также передал множество докладов об инцидентах, произошедших во время военных действий в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тыс. дипломатических писем Госдепартамента США.

В 2013 году Мэннинга приговорили к 35 годам заключения, однако в январе 2017-го приговор смягчили. В мае того же года он вышел на свободу. В 2014–2015 годах, оставаясь в тюрьме, Мэннинг прошел процедуру по смене пола.

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