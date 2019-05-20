Эквадор передал США личные вещи и документы Ассанжа

Представители Эквадора передали американской стороне личные вещи и документы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, остававшиеся в посольстве страны в Лондоне.

Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном 20 мая на странице в Twitter. Рукописи Ассанжа и его документы получила прокуратура США, при этом ни журналисту, ни его адвокатам, ни представителям Организации Объединенных Наций не дали наблюдать за «незаконной процедурой».

Теперь в распоряжении США находятся подготовленные адвокатами для Ассанжа документы, медицинские документы журналиста, компьютерная техника и две рукописи.

Ранее 20 мая прокуратура Швеции направила в суд запрос о выдаче ордера на заочный арест основателя WikiLeaks. 13 мая Швеция возобновила расследование по делу Ассанжа, которого там подозревают в преступлениях на сексуальной почве.

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. В 2017 году шведские власти закрыли дело против журналиста.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному британским судом в 2012 году за его неявку на заседание, и поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В свою очередь, представители WikiLeaks заявили, что опасаются за основателя организации, так как в США против него хотят возбудить дело о шпионаже.

2 мая суд Британии запросил у США дополнительные документы по экстрадиции Ассанжа.