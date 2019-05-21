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Названа потраченная на содержание Ассанжа в посольстве Эквадора сумма

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Содержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который почти шесть лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, обошлось властям менее чем в $800 тыс., а не $6 млн, как сообщалось ранее. Об этом говорится в докладе Главного контрольного управления (CGE) южноамериканской страны, передает агентство «РИА Новости».

Добрая экстрадиция: для Ассанжа выдача в Швецию лучше американского суда
Но избежать тюрьмы основателю WikiLeaks это не поможет

Отмечается, что в сумму содержания журналиста входят расходы на питание, стирку, медуслуги, благоустройство помещений, оплата средств коммуникации и обслуживающего персонала, а также организация медийных мероприятий.

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. В 2017 году шведские власти закрыли дело против журналиста.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному британским судом в 2012 году за его неявку на заседание, и поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В свою очередь, представители WikiLeaks заявили, что опасаются за основателя организации, так как в США против него хотят возбудить дело о шпионаже.

2 мая суд Британии запросил у США дополнительные документы по экстрадиции Ассанжа.

13 мая Швеция возобновила расследование по делу Ассанжа, которого там подозревают в преступлениях на сексуальной почве. Позже, 20 мая, прокуратура страны направила в суд запрос о выдаче ордера на заочный арест основателя WikiLeaks.

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