Мартин анонсировал книгу с другим финалом «Игры престолов»

Автор саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин пообещал закончить очередную книгу серии под названием «Ветры зимы» до июля 2020 года.

Как сообщил писатель изданию The New Zealand Herald, в противном случае жители Новой Зеландии «могут взять его в плен и поселить в самой маленькой хижине на берегу озера из серной кислоты», где он будет писать без устали.

Он пообещал закончить роман «Ветры зимы», который должен стать предпоследним из цикла «Песнь льда и пламени», до конгресса писателей-фантастов в июле 2020 года. С момента выхода последней книги «Танец с драконами» прошло восемь лет.

Ранее Мартин сообщил, что финал книжной саги «будет сильно отличаться от того, что все увидели в сериале», передает «Федеральное агентство новостей».

Премьера последнего, восьмого сезона «Игры престолов» состоялась в апреле. Всего вышло шесть эпизодов. В основу сюжета легли события, которых в книгах Мартина не было.

Джордж Реймонд Ричард Мартин — американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970–1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл «Песнь льда и пламени», позднее экранизированный компанией HBO в виде телесериала «Игра престолов».