Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске
Чемпионат России по фигурному катанию следующего сезона примет Красноярск. Об этом ТАСС сообщил Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания на коньках.
На заседании исполкома организации утвержден не только город, но и срок проведения турнира — с 24 по 29 декабря. Юниорский чемпионат России пройдет с 4 по 8 февраля в Саранске.
Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, в марте этого года Красноярск принимал соревнования зимней Универсиады. Фигуристы соревновались в «Платинум-Арене».
Ранее фигуристка Евгения Медведева, уехавшая тренироваться в Канаду, рассказала, что скучает по России и русскому языку. «Да, здесь я работаю как дома. Но не ощущаю себя как дома», — заявила спортсменка. Медведева является двукратной чемпионкой России, Европы и мира.