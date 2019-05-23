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Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске

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Чемпионат России по фигурному катанию следующего сезона примет Красноярск. Об этом ТАСС сообщил Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания на коньках.

На заседании исполкома организации утвержден не только город, но и срок проведения турнира — с 24 по 29 декабря. Юниорский чемпионат России пройдет с 4 по 8 февраля в Саранске.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, в марте этого года Красноярск принимал соревнования зимней Универсиады. Фигуристы соревновались в «Платинум-Арене».

Ранее фигуристка Евгения Медведева, уехавшая тренироваться в Канаду, рассказала, что скучает по России и русскому языку. «Да, здесь я работаю как дома. Но не ощущаю себя как дома», — заявила спортсменка. Медведева является двукратной чемпионкой России, Европы и мира.

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