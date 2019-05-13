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Фигуристка Медведева призналась, что тоскует по России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Фигуристка Евгения Медведева, уехавшая тренироваться в Канаду, рассказала, что скучает по России и русскому языку. Об этом пишет спортивное издание Vavel.

По ее словам, она чувствует разницу между Канадой и Россией и пытается оставаться россиянкой.

«Да, здесь я работаю, как дома. Но не ощущаю себя как дома. Я скучаю по своей стране, иногда скучаю по родному языку. Я изменила язык — мой основной язык общения, на котором я говорю каждый день», — заявила спортсменка.

Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, стала двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также победительницей финалов Гран-при в 2015 и 2016 годах.

Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру летом 2018 года, напоминает телеканал «Звезда». На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию фигуристка завоевала третье место в женском одиночном катании.

9 мая Медведева ответила на критику болельщицы, которая упрекнула спортсменку в использовании английского языка.

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