СМИ рассказали о скандальной попытке владельца «Норебо» перенести суд в Россию

Владелец рыбодобывающей группы «Норебо» Виталий Орлов хочет оспорить в Арбитражном суде Мурманской области решение Высокого суда Лондона о полной юрисдикции английского суда на рассмотрение спора между бывшими партнерами по рыбопромышленному холдингу «Норебо».

Как пишет «Коммерсант», информация о заявлении Орлова появилась в картотеке арбитражных дел 20 мая. В качестве ответчиков указаны АО «Норебо Холдинг» и АО «Альмор Атлантика», входящие в «Норебо», а также сотрудник группы Андрей Петрик, экс-совладелец «Норебо» Магнус Рот и Александр Тугушев.

Юристы полагают, что таким образом Орлов пытается перевести спор в удобную юрисдикцию. По словам адвоката Forward Legal Карима Файзрахманова, владелец «Норебо» заранее пытается обезопасить себя и защитить свои активы в России, чтобы предотвратить возможность исполнения решения лондонского суда в стране. Однако, даже если мурманский суд встанет на его сторону, решение английского суда по-прежнему будет действовать за рубежом.

Кроме того, действия предпринимателя, по мнению юристов, могут создать конкуренцию между судебными актами и усложнить процесс урегулирования спора. Также английский суд может счесть параллельное разбирательство злоупотреблением, отмечает юрист в комментарии «Коммерсанту».

Александр Тугушев, комментируя журналистам обращение Орлова в мурманский арбитраж, заявил, что это «отчаянная попытка» незаконно опротестовать решение Высокого суда Англии.

В свою очередь, «Московский комсомолец» подмечает небольшой казус. По данным издания, адвокаты Орлова приложили к заявлению в Арбитражный суд Мурманской области Приказ (Order) английского суда, вынесенный в апреле 2019 года, в нем рассматривалась возможность подачи апелляции, и нотариально заверенный перевод, где Приказ был назван Решением. «Совершенно очевидно, что такой перевод, по меньшей мере является некорректным, если не применять юридическую терминологию. Интересно, какую правовую оценку даст подобному документу мурманский арбитраж?» — задается вопросом издание.

В свою очередь, журналисты «Независимой газеты», которая также написала редакционный материал, приводят мнение экспертов, согласно которому «перенос дела в РФ — очень опрометчивый шаг. Он может дать краткосрочную выгоду, но способен привести к очень неприятным долгосрочным последствиям для Орлова», поскольку «перевод разбирательства в Мурманск может быть расценен чуть ли не как попытка побега из юрисдикции Короны. А это английская Фемида вряд ли простит».

Издание уверено, что «до Верховного суда Российской Федерации это дело способно дойти только через несколько лет, может случиться так, что к моменту финального решения в РФ Орлов, по сути, потеряет и Англию, и весь остальной цивилизованный мир». «Даже если решение английского суда будет оспорено в РФ, то в Великобритании, вероятно, будет приведено в исполнение финальное решение о взыскании баснословной суммы, что угрожает Орлову потерей активов за границей, а если бизнесмены за пределами России в результате откажутся работать с Орловым — как это скажется на бизнесе самой «Норебо»? Оценить возможный ущерб компании, у которой основной парк флота и большинство потребителей ее услуг находится за рубежом, крайне сложно», — подчеркивает газета.

Конфликт Тугушева и Орлова касается доли в «Норебо». Тугушев, сооснователь компании, утверждает, что Орлов и бывший совладелец компании Магнус Рот путем заговора лишили его доли. В 2003 году Тугушев стал зампредом Госкомрыболовства и отказался от управленческой роли, но сохранил долю в бизнесе. Менее чем через год после назначения он был осужден за мошенничество и отбыл в тюрьме 5,5 года. Выйдя на свободу, он обнаружил изменение структуры компании, рассказал бизнесмен газете «Ведомости».

О том, что спор бизнесменов Тугушева и Орлова за долю в бизнесе «Норебо» будут рассматривать в Лондоне, стало известно в средине апреля. Соответствующее решение принял Высокий суд правосудия Англии и Уэльса. Попутно Орлов получил отказ в разрешении на право на апелляцию решения от 27 марта 2019 года, которым была признана полная юрисдикция английского суда на рассмотрение спора между российскими бизнесменами.

Сам Орлов утверждал, что большую часть времени живет в Мурманске и в Англию приезжает исключительно для деловых встреч. Однако СМИ узнали, что судья скептически отнеслась к этим утверждениям — у ответчика якобы есть две квартиры в Англии, а его дети от первого брака проживают в Великобритании постоянно.