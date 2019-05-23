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Украина провела очередные испытания ракет «Ольха»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Украина провела очередной этап испытаний ракет повышенной дальности «Ольха-М» и ракет с кассетной боевой частью «Ольха-Р» на полигоне в Одесской области. Об этом сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в своем Facebook в четверг, 23 мая.

«Испытания продлятся до конца недели — в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса «Нептун», которые также пройдут удачно», — написал он.

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По словам Турчинова, украинские ученые и промышленники продолжают выполнять задачи ракетной программы, цель которой принять на вооружение ракеты «Ольха» обеих модификаций и комплекс «Нептун».

Бывший глава СНБО также выразил надежду, что, несмотря на кадровые перестановки в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные программы будут выполняться в срок, работа по «укреплению обороноспособности» страны не остановится.

Ранее сообщалось, что заключительные испытания «Ольхи» прошли еще весной 2018 года.

«Ольха» полностью создана из украинских комплектующих. По некоторым данным, она использует управляемую ракету калибра 300 мм. Комплекс способен поражать наземные и надводные цели на расстоянии до 170 км. Его главной особенностью стала система управления ракетой, которая позволяет корректировать полет за счет импульсных двигателей.

Украинские военные уверены, что данный ракетный комплекс значительно улучшит обороноспособность страны. Обучение солдат работе с «Ольхой» запланировано на 2019 год.

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