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Глава «новой церкви» Украины созвал синод

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко созвал на 24 мая Священный синод. Об этом говорится на странице структуры в социальной сети Facebook.

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Заседание начнется в 10:00 мск в доме Епифания в Софийсклм соборе Киева. «В пятницу, 24 мая, под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви», — отмечается в сообщении.

Какие именно вопросы предстоит рассмотреть на синоде, не уточняется.

15 мая лидер неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась». Филарет добавил, что сейчас его задача как патриарха состоит в «сохранении» украинской церкви.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в январе заявил, что автокефалия внесла «канонический сумбур» на Украине. По его словам, у Филарета титул «патриарха Киевского и всея Руси-Украины», тогда как у Епифания такой же титул — «митрополит Киевский и всея Руси-Украины». «Это нонсенс», — сказал патриарх Московский и всея Руси.

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