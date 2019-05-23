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Судьбу конгресс-холла в Челябинске решат в ближайшие дни

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Под вопросом остается строительство в Челябинске общественно-делового центра на реке Миасс. Будущее проекта обсудят на заседании наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл».

Оно состоится в ближайшее время, сообщил ИА «Ура.ру» директор партнерства Виталий Передерий. При этом он отметил, что это самая масштабная за последние годы стройка Челябинска. Партнерство при этом является компанией– заказчиком объекта, а владеет им региональное правительство.

Два небоскреба под условным названием «Крылья» должны были стать основной площадкой для проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые запланированы на 2020 год. Первоначально стоимость проекта оценивалась в 9 млрд рублей, однако после проведения экспертизы ее увеличили в два раза.

Сейчас конгресс-холл исключили из плана подготовки к саммитам. Властям дано указание построить к 2020 году только внешнюю оболочку и благоустроить территорию.

В середине мая стало известно, что вместо общественно-делового центра могут построить другое здание. В общей сложности рассматриваются семь новых проектов с гораздо меньшими затратами на возведение.

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