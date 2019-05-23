Прямой эфир

Лукашенко призвал журналистов противостоять фальсификации истории

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал медиасообщество не допустить пересмотра истории и фальсификации итогов Великой Отечественной войны. Об этом глава государства заявил в своем приветствии участникам и гостям XIV Белорусского международного медиафорума, который открывается в четверг, 23 мая, в Бресте.

Сближение по максимуму: РФ и Белоруссия готовы к дальнейшей интеграции
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили перспективы отношений двух государств

По мнению политика, символичен выбор города-героя Бреста в год 75-летия освобождения Белоруссии от немецких захватчиков. «Наши народы совершили великий подвиг, отстояли в той войне свою свободу и независимость, потому что были вместе», — говорится в приветствии Лукашенко, опубликованном на его сайте. Сегодня народы должны сберечь общую историю и не допустить пересмотра героического прошлого, подчеркнул он.

«Сделать не только профессиональный, но и зрительский, читательский выбор в пользу журналистики правды, справедливости и объективности», — призвал белорусский лидер.

Президент пожелал участникам и гостям форума неисчерпаемой энергии, силы духа и неизменно высоких рейтингов.

В апреле Лукашенко потребовал перестать муссировать языковой вопрос в стране. По его словам, и русский, и белорусский языки необходимы жителям государства. «Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, воевали. Это наше общее достояние!» — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Лукашенко предоставил российским ветеранам бесплатный проезд в Белоруссию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017