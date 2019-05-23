Лукашенко призвал журналистов противостоять фальсификации истории

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал медиасообщество не допустить пересмотра истории и фальсификации итогов Великой Отечественной войны. Об этом глава государства заявил в своем приветствии участникам и гостям XIV Белорусского международного медиафорума, который открывается в четверг, 23 мая, в Бресте.

По мнению политика, символичен выбор города-героя Бреста в год 75-летия освобождения Белоруссии от немецких захватчиков. «Наши народы совершили великий подвиг, отстояли в той войне свою свободу и независимость, потому что были вместе», — говорится в приветствии Лукашенко, опубликованном на его сайте. Сегодня народы должны сберечь общую историю и не допустить пересмотра героического прошлого, подчеркнул он.

«Сделать не только профессиональный, но и зрительский, читательский выбор в пользу журналистики правды, справедливости и объективности», — призвал белорусский лидер.

Президент пожелал участникам и гостям форума неисчерпаемой энергии, силы духа и неизменно высоких рейтингов.

В апреле Лукашенко потребовал перестать муссировать языковой вопрос в стране. По его словам, и русский, и белорусский языки необходимы жителям государства. «Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, воевали. Это наше общее достояние!» — заявил он.