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Столетняя женщина открыла секрет долголетия

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Фото: odt.co.nz/Peter McIntosh
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Жительница города Мосгил в Новой Зеландии Мюриэль Барбара назвала секретом своего долголетия полноценный сон и здоровое питание.

Как пишет газета Otago Daily Times, она отметила юбилей 22 мая. Вспоминая годы юности, женщина отметила, что вела активный образ жизни.

Она занималась разными видами спорта, в том числе играла в хоккей и каталась на коньках. У Барбары четыре ребенка, 12 внуков, 21 правнук и пять праправнуков.

10 мая в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) скончался самый пожилой мужчина России — 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев.

Ученые из университета Конкордии в Канаде ранее связали влияние эмоций с продолжительностью жизни пожилых людей.

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