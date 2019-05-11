Скончался самый пожилой мужчина России

Самый пожилой мужчина России — 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев, скончался в пятницу, 10 мая, в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ).

Как сообщила ТАСС заместитель главного врача больницы Тамара Касиева, он скончался в реанимации. Тело мужчины уже передали родственникам.

«Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восемь детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков», — написал глава республики Юнус-Бек Евкуров на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, Илиев «всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече».

Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он занесен как самый пожилой житель страны в Книгу рекордов России. Специальная комиссия от региона также готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Илиева самым пожилым человеком планеты.

Житель японского острова Хоккайдо по имени Масадзо Нонака, которого называли старейшим мужчиной на планете, скончался 20 января 2019 года в возрасте 113 лет. До Нонака старейшим также считался японец — Дзироэмон Кимура. Он умер в возрасте 116 лет в июне 2013 года.

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС в апрельском выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» сообщал, что российские мужчины живут меньше женщин в среднем на десять с лишним лет, и это один из самых высоких показателей среди европейских стран.