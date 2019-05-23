Болтон призвал береговую охрану США «бросить вызов» России в Арктике

Советник президента США Джон Болтон призвал выпускников академии береговой охраны в Нью-Лондоне восстановить лидерство страны в Арктике.

По его словам, выпускники смогут бросить вызов растущему российскому влиянию в Арктике, а также выступить против незаконного притязания Китая на «околоарктический статус», пишет «Федеральное агентство новостей».

Болтон подчеркнул, что США намерены круглый год присутствовать в Арктике, чтобы противостоять этим двум странам. Вашингтон также рассматривает возможность строительства новых кораблей для эксплуатации под воздействием низких температур.

12 апреля американское издание National Interest рассказало, что Вашингтон не готов защищать свои интересы в регионе. Автор указал, что к северу от Полярного круга у военных США нет ни одной крупной базы, самолетов или военных кораблей, которые могут действовать в условиях низких температур.

Флот ВМС США имеет в своем распоряжении всего один тяжелый ледокол «Полярная звезда», возраст судна — 42 года. В 2018 году сенат выделил $750 млн на усовершенствование арктического флота, однако средства перенаправили на строительство стены на границе с Мексикой.

В то же время Россия усилила свое присутствие на Крайнем Севере. В армии появились новые подлодки, самолеты и танки, предназначенные для экстремально низких температур. Россия строит еще восемь ледоколов в дополнение к 40 существующим, в том числе два, способных нести крылатые ракеты.

Москва неоднократно призывала к равноправному и продуктивному сотрудничеству в Арктике, отмечая при этом, что возросшая активность НАТО в регионе вынуждает РФ принимать меры для защиты северных границ.