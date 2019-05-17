США впервые за 10 лет проведут масштабные учения с авианосцами на Аляске

США проводят крупные военные учения на Аляске с задействованием авианосной ударной группы.

В маневрах под названием Northern Edge 2019 задействовали порядка 10 тыс. военнослужащих, 250 воздушных судов, в том числе новейшие истребители пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты и F-22 ВВС, а также пять кораблей, среди них атомный авианосец Theodore Roosevelt и эсминцы его сопровождения Russell, Kidd и John Finn, а также танкер-заправщик Henry Kaiser.

Активная фаза учений стартовала 13 мая, сообщает ТАСС. Продлятся они до 24 мая.

Данные маневры проводятся раз в два года, однако впервые почти за 10 лет в них задействовали авианосец. Армия США планирует отработать воздушные операции и выработать большую слаженность среди всех видов вооруженных сил.