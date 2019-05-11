США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Эсминец США USS Roosevelt произвел в субботу, 11 мая, пуск противоракеты SM-3 у побережья Шотландии.

Корабли девяти стран НАТО проводят учения противовоздушной обороны «Грозный щит», которые продлятся до 19 мая, передает «Газета.ру».

В ходе учений 13 кораблей союзников отрабатывают обнаружение и уничтожение баллистических ракет различного типа.

Также задействованы 10 самолетов и около 3,3 тыс. человек личного состава. Кроме того, задействован морской патрульный и разведывательный самолеты системы АВАКС.

Тем временем немецкие парламентарии намерены поставить под вопрос законность присутствия баз США в Европе. Об этом «Известиям» заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

По его словам, партия поднимет этот вопрос после европейских выборов, «когда «Альтернатива для Германии» и наши союзники из других стран войдут в Европарламент серьезным блокирующим большинством».