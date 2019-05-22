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Ведущие РЕН ТВ расскажут о правильном питании и смертях знаменитостей

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Ведущие телеканала РЕН ТВ стали авторами книг. Так, предприниматель и журналист Анна Чапман провела настоящее расследование, чтобы раскрыть истинные принципы правильного питания и здорового образа жизни в своей новинке «Ешь что дают?», а писатель-историк Олег Шишкин расскажет о «Смерти великих» и поделится множеством неопубликованных ранее деталей о последних днях знаменитостей различных эпох.

«Сегодня здоровый образ жизни — это не просто мода, это целая индустрия. Здоровые напитки, экологически чистые продукты, тренажеры, гаджеты и мобильные приложения. В погоне за молодостью, здоровьем и красотой люди готовы отдать последнее. Но куда приведет их этот путь?» — рассказали в пресс-службе телеканала о книге Чапман.

Отмечается, что ведущая провела собственное расследование, посвященное вопросам правильного питания. Так, она развенчивает мифы и заблуждения, касающиеся диет, витаминов и пищевой промышленности.

В то же время ее коллега, историк и телеведущий Олег Шишкин, в своей книге рассказал двадцать историй смерти культовых для мирового сообщества личностей. В том числе всё, что известно о смерти Моцарта, Элвиса Пресли, Курта Кобейна, Джона Леннона и других известных личностей.

«Даже когда смерть явно стала следствием убийства, как, например, в случае гибели американского президента Джона Кеннеди, не удается найти заказчиков, общественность тонет в водовороте различных версий и подозреваемых. Не важно, как погибла та или иная знаменитость из мира искусства, политики — от естественных причин или вследствие несчастного случая, — всегда остаются вопросы, которые не может разрешить даже вечность», — отметили в пресс-службе телеканала.

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