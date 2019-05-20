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РЕН ТВ представит новый сезон шоу «Как устроен мир»

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Фото: РЕН ТВ
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Зрителей телеканала РЕН ТВ ожидают новые выпуски экстремального исследовательского проекта журналиста Тимофея Баженова.

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Премьера второго сезона программы состоится 27 мая в 10:00. Успех первого сезона проекта доказал, что научно-популярное кино снова пользуется большим спросом у российских зрителей. В новых выпусках «Как устроен мир» Баженов расскажет о самых странных ритуалах на планете Земля, опробует на себе опасные и полезные свойства холода и льда, раскроет шокирующие факты о воде, узнает всё об опаснейших чудовищах мира и исследует взрывы.

В новых сериях «Как устроен мир» стало еще больше экстремальных экспериментов. Главный специалист телеканала по выживанию не только лично бросит вызов беспощадным стихиям, но и наглядно покажет, как спасти свою жизнь в самых суровых условиях.

«Одна маленькая песчинка способна вывести из строя современный космический корабль, землетрясение может спровоцировать техногенную катастрофу, извержение вулкана может парализовать авиасообщение на половине земного шара», — прокомментировал телеведущий предстоящую премьеру.

По его словам, природа по-прежнему сильнее человечества, но оно не намерено с этим мириться. «Вместе со зрителями РЕН ТВ мы разберемся, как работает эта планета», — пообещал Баженов.

Для чего выкапывают мертвецов? Как и зачем вызывают дух Гагарина? Кто такие климатические беженцы? Когда на Земле закончится питьевая вода? Как очистить воду с помощью… змеи? Кто и зачем выращивает смертоносные вирусы? Как уберечь себя при взрыве? На поиски ответов на эти и другие вопросы отправится ведущий РЕН ТВ.

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