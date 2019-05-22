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Улюкаев опроверг информацию о своем разводе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки, опроверг информацию о разводе с супругой. Об этом в среду, 22 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Валерия Максименко.

«Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него прекрасные отношения с супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удается держаться», — отметил он.

По словам Максименко, информация, ранее появившаяся в СМИ на эту тему, не соответствует действительности, передает RT.

Ранее в ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что Улюкаев разводится с женой и процесс развода сильно влияет на морально-психологическое состояние.

Бывшего главу Минэкономразвития приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам Улюкаев не признал вину и считает себя жертвой провокации.

В конце октября сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.

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