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Адвокат Улюкаева рассказала о его увлечениях в колонии

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Фото: TASS/AP/Ivan Sekretarev
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Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания и работает в библиотеке. Об этом в среду, 22 мая, заявила его адвокат Виктория Бурковская, сообщает ТАСС.

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«Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи», — сказала она.

23 марта заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал, что бывший министр экономического развития, которому в тот день исполнилось 63 года, получил поздравления от руководства колонии и своего отряда.

Максименко добавил, что заключенный «очень не проблемный, ведет себя хорошо».

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину и считает себя жертвой провокации.

В конце октября сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.

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