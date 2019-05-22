Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, инцидент произошел утром в среду, 22 мая. Сотрудник изолятора вошел в камеру Аверьянова, увидел кровь и вызвал бригаду «скорой». Заключенного госпитализировали в Институт имени Склифосовского, где он сейчас и находится, его жизни ничего не угрожает.

Как отмечает Мельников, ранее обвиняемый не жаловался членам ОНК на условия содержания, но заявлял о своей невиновности. По его данным, Аверьянов содержался в четырехместной камере спецблока СИЗО-4 Москвы с повышенными мерами безопасности, куда его перевели после заявления о том, что его жизни угрожает опасность.

«Вместе с тем выяснилось, что вчера он отказался выходить к следователю для проведения следственных действий. Но сотрудники СИЗО вывели его к следователю с применением силы», — сказал Мельников, его слова приводит «Интерфакс».

Представитель ОНК добавил, что в связи с этим нужно проверить законность действий сотрудников изолятора.

В конце декабря 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на территории предприятия. В результате инцидента погиб один человек. Стрелку удалось скрыться с места происшествия, он был задержан на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ. Инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с предпринимателя 3,3 млн рублей.