Призыв к миру: ОДКБ предложила НАТО сотрудничать

На итоговом заседании Совета глав МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке министры обратились к коллегам из Североатлантического альянса с призывом начать диалог между двумя объединениями, чтобы не допустить военного противостояния двух крупнейших военных блоков Евразии. Помимо этого, стороны условились, что новым генсеком организации станет глава белорусского Совбеза Станислав Зась. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что в скором времени страны ОДКБ обзаведутся единой системой противовоздушной обороны.

Наедине со всеми

Помимо встречи военно-политического блока ОДКБ в Бишкеке в этот же день параллельно проходил Совет министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Благо по составу две организации крайне похожи.

Киргизская столица встречала министров десяти стран — именно столько суммарно входит в ШОС и ОДКБ — проливным дождем. Для конца мая это большая редкость, констатировали местные журналисты.

Прохлада, однако, царила не только снаружи — главы МИД Пакистана и Индии, например, показательно не поздоровались, а во время переговоров сели за стол так, чтобы максимально не замечать друг друга. Организаторы саммита учли непростые отношения между двумя государствами, одновременно вступившими в ШОС в 2017 году, — двусторонней встречи между главами внешнеполитических ведомств Индии и Пакистана в рамках ШОС не случилось.

Тем не менее оба министра подписали итоговую декларацию по итогам заседания. Справедливости ради стоит отметить, что глава индийского МИДа Сушма Сварадж и ее пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши впервые где-то присутствовали вместе с момента обострения индо-пакистанского конфликта в феврале этого года. Тогда в результате атаки на автоколонну индийских силовиков в провинции Джамму и Кашмир погибло свыше 40 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке террористического движения «Джаиш-э-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») — именно они взяли на себя ответственность за теракт.

Однако не отношения Индии и Пакистана стали ключевой интригой саммитов. Самый большой спор, который предстояло решить в ходе встречи, — кто же станет новым генеральным секретарем ОДКБ. И здесь погода царила куда лучше.

Глава МИД Армении и замминистра иностранных дел Белоруссии на совместном фото стояли рядом и улыбались так, будто бы и не было никакого конфликта с назначением нового генсека организации.

На уточняющий вопрос корреспондента «Известий», удалось ли двум странам согласовать кандидатуру генсека, глава армянского внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян отказался отвечать, но сделал это максимально элегантно.

— У нас сейчас есть другие задачи. Вот на днях закончилась «Игра престолов», мы придумываем, как на это отреагировать, — пошутил политик и искренне засмеялся.

В ноябре 2018 года после прихода к власти в Ереване нового премьера Никола Пашиняна Армения отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, успевшего поработать генсеком половину срока — полтора года из трех лет, предусмотренных уставом.

Вскоре после ухода последнего президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул кандидатуру на пост генсека организации — главу белорусского Совбеза Станислава Зася. Назначение поддержали Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. И только в Армении пока не подтвердили, что согласны с такой рокировкой. По мнению армянской стороны, став главой ОДКБ, Зась будет лоббировать азербайджанские интересы.

Увязка белорусского ставленника с Азербайджаном неслучайна — последний играл не последнюю роль в поставках ракетного комплекса «Полонез» из Минска в Баку.

Армянский лидер заявил, что выбор главы организации без учета мнения Еревана будет означать, что ОДКБ формально больше не существует, и призвал белорусского коллегу к диалогу. В ответ Лукашенко назвал сложившуюся обстановку в объединении «нездоровой». В конце апреля в администрацию президента Белоруссии подали заявление о необходимости выхода Минска из военного блока.

Тем не менее заседание министров в рамках ОДКБ положило конец конфликту Минска и Еревана. В итоговой декларации главы МИД всех стран-участниц согласились, что новым генсеком с января 2020 года станет Станислав Зась. До тех пор нынешний и.о. генсекретаря блока Валерий Семериков продолжит руководить объединением.

О том, какой ценой далось согласие Еревана, министры умолчали.

Обезопасили космос

Глава российского МИДа Сергей Лавров начал визит со встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. После этого министр принял участие в советах глав внешнеполитических ведомств ШОС и ОДКБ под председательством киргизского министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова. По итогам совета военного блока стороны договорились укреплять борьбу с международным терроризмом. В связи с этим особенную озабоченность вызвала ситуация на афгано-таджикской границе.

Помимо этого, Сергей Лавров провел двусторонние переговоры с коллегами из КНР и Пакистана.

По итогам встречи с пакистанским коллегой было подписано совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. За громоздкой формулировкой кроется вполне понятное желание Москвы обезопасить южные рубежи от ядерной угрозы (учитывая, что Исламабад с 2007 года входит в «ядерный клуб») и не допустить участия исламской республики в проектах США по размещению оружия в космическом пространстве в рамках проекта «Звездные войны».

Опасения по поводу действий американцев в космосе обсуждались еще на полях VIII Московской конференции по международной безопасности, которая прошла в апреле этого года. Тогда первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир отметил, что Штаты могут использовать новейшие средства противоракетной обороны на околоземной орбите. Вашингтон сможет нанести удар из космоса на территорию практически любого государства и нейтрализовать ракеты еще в пусковых установках, констатировал Познихир.

Заявление российского и пакистанского министров на фоне таких угроз обретает стратегическое значение.

Для укрепления военно-технического взаимодействия страны ОДКБ в ближайшее время создадут единую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил Сергей Лавров. Что касается системы противоракетной обороны, таких планов пока нет, сообщил политик.

— Сейчас по линии нашего Министерства обороны ведем соответствующую работу. Я думаю, недолгое время это займет, — заявил министр.

Еще более важным с этой точки зрения видится открытое обращение министров ОДКБ к коллегам из НАТО с призывом сотрудничать.

— Мы обращаемся к странам — членам Североатлантического альянса с целью наладить прямые контакты между двумя организациями, создать механизм регулярных консультаций по актуальным вопросам региональной и европейской безопасности, — говорится в итоговом тексте документа.

Встреча на уровне глав МИД прошла в преддверии заседания Совета глав государств ШОС, которое состоится в Бишкеке 13–14 июня. Председательство в организации после этого перейдет к Москве. Следующая встреча в рамках ОДКБ также пройдет в киргизской столице, но в ноябре.