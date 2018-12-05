НАТО подумать: Москва не планирует назначать постпреда при альянсе

В Москве не видят необходимости возвращать своего постоянного представителя при НАТО, так как почти все линии взаимодействия с альянсом на данный момент заморожены. Об этом «Известиям» сообщили два источника в дипломатических кругах. Подтвердили такую позицию и представители Совета Федерации и Госдумы. В самом Североатлантическом альянсе отметили, что заинтересованы в диалоге с РФ, однако уровень российского представительства зависит от Москвы.

В январе 2018 года президент Владимир Путин освободил от должности постоянного представителя России при НАТО Александра Грушко и назначил его заместителем министра иностранных дел. Сейчас российскую дипмиссию при альянсе возглавляет заместитель постпреда Юрий Горлач.

Источники в российских дипломатических кругах пояснили «Известиям», что в настоящий момент назначать нового представителя не планируется, поскольку почти все линии взаимодействия блока с РФ, включая диалог между военными, были свернуты по инициативе НАТО. Именно поэтому повышать статус присутствия при альянсе нецелесообразно.

— У нас было очень неплохое взаимодействие и в политической, и в военной сферах. Обсуждались разные аспекты безопасности. Наши военные представители регулярно встречались, создавали рабочие группы и обменивались информацией. Конечно, нам необходимо все это возвращать, но и не мы все это сворачивали, — отметил один из собеседников.

По мнению другого информированного источника, в нынешних условиях возвращение постпреда никак не изменит ситуацию.

— Мы отлично кооперировались в сфере безопасности. Так, до 2014 года мы работали над проектом СТАНДЭКС. Эта система способна дистанционно обнаружить взрывчатые вещества. Работали над снижением рисков, в частности, при помощи транспондеров (приемопередающих устройств, которые принимают сигнал и в ответ высылают собственный. — «Известия»). Но теперь каналы военного общения полностью разорваны. Нам необходим этот канал общения, — отметил он.

Диалог с Москвой важен для разрешения наиболее острых проблем и разногласий, заявили «Известиям» в пресс-службе НАТО. Однако альянс намерен и в дальнейшем придерживаться двойного подхода в отношении России: сдерживание и оборона в комбинации с политическим диалогом.

— Мы остаемся открытыми к конструктивному и содержательному диалогу, основанному на принципах взаимности. Уровень представительства при НАТО зависит от России, — подчеркнули в пресс-службе Североатлантического альянса.

Назначение нового постпреда при НАТО зависит от решения президента России, пояснил «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, отношения с военно-политическим блоком сейчас выстроены таким образом, что необходимости в назначении нового постпреда при альянсе действительно нет.

— Разговор с Россией с позиции силы контрпродуктивен, и никто нам не будет диктовать какие-либо условия, — заявил сенатор. — В НАТO должны понять, что с нашей страной можно только договариваться. Кроме того, не от нас исходила инициатива по разрыву отношений.

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» отметил, что «сначала НАТО должен сделать первый шаг в сторону налаживания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией», а только после этого можно говорить о повышении статуса представительства.

— Пока это нецелесообразно, так как сперва надо создать необходимые условия, — сказал депутат.

Переломным моментом в отношениях Москвы и НАТО стало начало украинского конфликта. В апреле 2014 года альянс приостановил все практическое сотрудничество с РФ. Заморожена была и работа Совета Россия–НАТО (СРН). Орган, созданный в 2002 году как механизм для консультаций и принятия совместных решений РФ и членами альянса, возобновил заседания лишь летом 2016-го.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году страны-участники блока договорились укреплять военный потенциал восточной и юго-восточной периферии альянса. Вооруженные силы Великобритании, Канады, Германии и США стали основой многонационального присутствия альянса в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. НАТО также усилило свои позиции в Румынии и Болгарии.

До 2014 года сотрудничество России с блоком развивалось по различным направлениям, включая антитеррористическую деятельность. Одной из перспективных сфер взаимодействия был проект СТАНДЭКС — первая в мире технология дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном времени, которую разрабатывали эксперты из РФ и стран НАТО. Также Москва принимала участие в совместных учениях и осуществляла транзит вооружений и военных грузов альянса в Афганистан.