НАТО снова надо: военный блок рассчитывает на диалог с Россией

НАТО заинтересовано в диалоге с Россией для снижения напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Североатлантического альянса, подчеркнув, что формат Россия–НАТО остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не приемлет предварительных условий.

Североатлантический альянс продолжит придерживаться двойного подхода в отношении России: сдерживание и оборона в комбинации с политическим диалогом, заявили в пресс-службе НАТО, отвечая на вопрос «Известий» о перспективах восстановления взаимодействия с Москвой в 2019 году. В организации пояснили, что практическое сотрудничество с РФ было приостановлено после присоединения Крыма к России и дестабилизации ситуации на востоке Украины в 2014 году.

— Нам необходимо разговаривать с Россией, чтобы решить наиболее острые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и преодолеть существующие сложности в отношениях, — отметили в военном блоке. — Когда напряженность высока, диалог особенно важен для ее снижения и повышения предсказуемости действий.

Именно для достижения этих целей, подчеркнули представители альянса, с 2016 года было проведено восемь заседаний Совета Россия–НАТО. На последнем, которое состоялось 31 октября 2018-го, Москву представлял временный поверенный в делах — и.о. постпреда РФ при военном блоке Юрий Горлач.

— Мы остаемся открытыми к конструктивному и содержательному диалогу, основанному на принципах взаимности. НАТО и Россия сохраняют коммуникацию по открытым военным каналам между главнокомандующим объединенными силами в Европе, а также председателем Военного комитета НАТО и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ, — сообщили в пресс-службе организации, добавив, что решение об уровне представительства при НАТО остается за Россией.

Оправдывать сворачивание сотрудничества с Россией событиями на Украине контрпродуктивно со стороны Североатлантического альянса, считает Владимир Шаманов. Именно страны – участницы НАТО — Германия, Франция и Польша — были гарантами Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, подписанного 21 февраля 2014 года между действовавшим президентом Виктором Януковичем и украинской оппозицией. По мнению российского политика, эти договоренности в итоге оказались пшиком и привели к государственному перевороту в Киеве и, соответственно, к последующим событиям на востоке страны и в Крыму.

— Уж кому-кому, а не им ставить условия. НАТО — сама организация — сегодня явно девальвировано. И об этом им сказал их главный хозяин (имеется в виду президент США Дональд Трамп. — «Известия»). Вот они и пытаются сейчас проявить активность, — заявил «Известиям» Владимир Шаманов. — Но Россия не позволит ставить себе условия. Мы суверенная страна и сами знаем, как должны себя вести. Тем более мы давно объявили о готовности ко всем форматам отношений, но — без условий.

Переломным моментом в отношениях РФ и НАТО стало начало украинского конфликта. В апреле 2014 года альянс приостановил все практическое сотрудничество с Москвой. Также была заморожена работа Совета Россия–НАТО. Орган, созданный в 2002 году как механизм для консультаций и принятия совместных решений РФ и странами — членами альянса, возобновил заседания лишь летом 2016-го. Одновременно началось укрепление военного потенциала восточной и юго-восточной периферии блока.

До 2014 года сотрудничество России с блоком развивалось по различным направлениям, включая антитеррористическую деятельность. Одной из перспективных сфер взаимодействия был проект СТАНДЭКС — первая в мире технология дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном времени, которую разрабатывали эксперты из РФ и стран НАТО. Также Москва принимала участие в совместных учениях и осуществляла транзит вооружений и военных грузов альянса в Афганистан.

С 25 октября по 7 ноября в Норвегии прошли крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец 2018»). На этих маневрах отрабатывалась операция по освобождению страны-союзника в случае нападения противника. При этом, по словам представителей альянса, учения не были направлены против Москвы, хотя и проходили в непосредственной близости от российских границ. В них принимали участие все 29 стран блока, а также подразделения Финляндии, Швеции и Украины. Стоит отметить: когда учения у границ стран альянса проводит Россия, в Брюсселе, как правило, спешат заявить о потенциальной угрозе.