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Коллега Вилли Токарева не смог подтвердить факт госпитализации шансонье

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Коллега шансонье Вилли Токарева Владислав Медяник (Слава Медяник) в ответ на просьбу подтвердить информацию о госпитализации певца заявил, что ничего не знает об этом.

«Мне уже звонили по этому поводу. Я ничего не слышал о том, что он госпитализирован», — рассказал Медяник в эфире НСН.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве. Сообщалось, что исполнитель находится в тяжелом состоянии и за его жизнь борются врачи, уточняет телеканал «Звезда».

Позже представительница шансонье заявила, что удивлена информацией о госпитализации певца.

«Для меня это тоже новость. Я ничего не буду говорить вам, потому что для меня это новость», — сказала она.

Вилли Токарев родился в Адыгее в 1934 году. Он уехал в США в 40 лет, где выступал в ресторанах в самом известном русскоязычном районе США Брайтон-Бич. В 2005 году Токарев вернулся в Россию и стал жить в Москве. В 2006 году он стал почетным жителем Таганского района столицы. Исполнитель выпустил за свою карьеру более 50 альбомов.

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