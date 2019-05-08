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Певец Макс Барских попал в аварию в США

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно», — написал Барских.

Он призвал всех быть внимательнее и отметил, что с ним всё хорошо.

«Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь», — добавил исполнитель.

К записи певец прикрепил фотографию разбитого автомобиля. На ней видно, что капот сильно загнут, а в салоне сработали подушки безопасности.

23 апреля стало известно, что певица МакSим попала в аварию, направляясь в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Москву. Машина артистки вылетела с дороги в кювет. После госпитализации у нее диагностировали множественные ушибы и гематомы, из-за них у певицы начался воспалительный процесс, поднялась высокая температура.

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