Суд в Краснодаре приговорил экс-полицейского к 13 годам колонии

Советский суд Краснодара приговорил бывшего полицейского, подбрасывавшего гражданам наркотики, к 13 годам колонии.

Осужденный — бывший сотрудник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков В.С. Клюкин. Его противоправная деятельность задокументирована и пресечена сотрудниками ФСБ, передает в среду, 22 мая, «РИА Новости».

Уголовное дело было возбуждено и расследовано СУСК по Краснодарскому краю по материалам УФСБ, отмечается в сообщении.

Ранее в мае в Тюмени задержали 27-летнего жителя Курганской области, который занимался распространением так называемых закладок. Мужчину поймали с наркотическими веществами, которые он планировал сбыть.