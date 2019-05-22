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Суд в Краснодаре приговорил экс-полицейского к 13 годам колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Советский суд Краснодара приговорил бывшего полицейского, подбрасывавшего гражданам наркотики, к 13 годам колонии.

Осужденный — бывший сотрудник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков В.С. Клюкин. Его противоправная деятельность задокументирована и пресечена сотрудниками ФСБ, передает в среду, 22 мая, «РИА Новости».

Уголовное дело было возбуждено и расследовано СУСК по Краснодарскому краю по материалам УФСБ, отмечается в сообщении.

Ранее в мае в Тюмени задержали 27-летнего жителя Курганской области, который занимался распространением так называемых закладок. Мужчину поймали с наркотическими веществами, которые он планировал сбыть.

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