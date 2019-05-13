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Жителя Кургана задержали в Тюмени за распространение наркотиков

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В Тюмени задержали 27-летнего жителя Курганской области, который занимался распространением так называемых закладок. Мужчину поймали в деревне Патрушева с наркотическими веществами, которые он планировал сбыть.

Как сообщает megaryumen.ru, у курганца нашли 1 г мефедрона и 0,47 г «соли». Во время допроса он признался, что приехал в Тюмень за запрещенными веществами, которые он должен был продать в одном из соседних регионов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ». Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Ранее суд в Тюмени приговорил к 16 годам заключения гражданина Таджикистана, которого признали виновным в перемещении наркотиков через государственную границу и перевозке запрещенных веществ.

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