День сайылыка впервые отмечают в Якутии

В Якутии впервые по просьбам местных жителей отметили день сайылыка. Праздник открывает сезон летних ферм.

Указ о введении праздника был подписан главой республики Айсеном Николаевым в конце 2018 года для сохранения национальных традиций и повышения престижа работников сельского хозяйства. День сайылыка отмечают 22 мая. В Якутии проходят соревнования по национальным видам спорта и другие мероприятия, пишет ИА SakhaNews.

По данным улусных управлений сельского хозяйства Якутии, на летние фермы будет отогнано более 36 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе почти 17,3 тыс. коров. Всего же в Якутии 355 сайылыков, 250 из них — молочного направления. На них будут работать более 1,4 тыс. человек.