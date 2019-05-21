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Маневренный жилищный фонд создадут в наслеге в Якутии

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В Октемском наслеге Хангаласского района Республики Саха (Якутия) создадут маневренный жилищный фонд. Такие обязательства наложила на администрацию наслега районная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Было установлено, что на территории МО «Октемский наслег» отсутствуют жилые помещения маневренного фонда, которые предназначены для граждан, жилье которых стало непригодным для проживания. Это является нарушением Жилищного кодекса РФ, пишет ИА SakhaNews.

Районная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на муниципалитет обязанности устранить нарушение. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Теперь администрация наслега должна создать маневренный жилищный фонд.

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