Прямой эфир

Более 70 населенных пунктов могут пострадать от половодья в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии более 70 населенных пунктов могут оказаться в зоне затопления во время половодья. В них проживают более 30 тыс. человек.

Прогноз озвучили специалисты Госкомобеспечения Якутии. По предварительным данным, в 77 населенных пунктах риск подтопления превышает 70%. Кроме того, в четырех населенных пунктах есть риски прорыва гидротехнических сооружений. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Наибольшая угроза прогнозируется на участках вдоль рек Лена, Колыма, Амга, Яна, Индигирка и Алдан. На Лене вероятность ледового затора, который повлечет за собой повышение уровня воды, превышает 80%.

В бассейне реки Алазеи будет повышаться уровень воды, но он не достигнет отметок, при котором начинается затопление жилого массива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Половодье завершается на территории Башкортостана
Режим половодья отменен в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017