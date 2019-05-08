Более 70 населенных пунктов могут пострадать от половодья в Якутии

В Якутии более 70 населенных пунктов могут оказаться в зоне затопления во время половодья. В них проживают более 30 тыс. человек.

Прогноз озвучили специалисты Госкомобеспечения Якутии. По предварительным данным, в 77 населенных пунктах риск подтопления превышает 70%. Кроме того, в четырех населенных пунктах есть риски прорыва гидротехнических сооружений. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Наибольшая угроза прогнозируется на участках вдоль рек Лена, Колыма, Амга, Яна, Индигирка и Алдан. На Лене вероятность ледового затора, который повлечет за собой повышение уровня воды, превышает 80%.

В бассейне реки Алазеи будет повышаться уровень воды, но он не достигнет отметок, при котором начинается затопление жилого массива.