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Центр поддержки одаренных детей создадут в Якутии

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Власти Якутии сообщили о создании центра выявления и поддержки одаренных детей. Он начнет работу на базе Малой академии наук в 2020 году.

Решение об организации центра принял глава Якутии Айсен Николаев. По его мнению, система поддержки одаренных детей должна работать с учетом особенности территории республики, где населенные пункты находятся на значительном расстоянии друг от друга. Планируется, что центр позволит выявлять выдающиеся способности у детей из разных частей Якутии, пишет ИА YakutiaMedia.

Строительство учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук республики началось в Октемском наслеге. Он будет рассчитан на 150 мест, также там откроют интернат на 100 мест.

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