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Директор Эрмитажа заявил, что современного искусства не существует

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил мнение, что классическое искусство актуальнее современных работ. Об этом он заявил «Известиям» на открывшейся в Венеции международной арт-биеннале.

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«Я вообще считаю, что современного искусства не существует. Есть искусство сегодняшнего дня, которое останется или не останется в истории. А из того, что остается, выстраивается прямая линия истории искусства», — сказал Пиотровский.

Он также напомнил, что Эрмитаж впервые курирует Российский павильон «на выставке современного искусства, где много своих выкрутасов и особенностей».

По его словам, «музей впервые участвует как главный герой, а не просто как хранитель или создатель вещей — и потому это большое событие».

«Рассказываем, что, во-первых, все искусство, когда бы оно ни было создано, это часть одной большой истории искусства, а во-вторых, классическое искусство намного больше созвучно современности, чем то, что создается как бы на злобу дня», — добавил Пиотровский.

При этом директор указал, что «Эрмитаж всю жизнь занимается современным искусством».

«В России сейчас сложно существовать современному искусству, поэтому все главные музеи страны стали его опекать. Мы начали его не только показывать, но и собирать, завели соответствующий отдел», — подчеркнул Пиотровский.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Современного искусства не существует»

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