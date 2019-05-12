Российские разработчики показали цифровых двойников на Венецианском биеннале

Российские медиахудожники показали на 58-м Венецианском биеннале перформанс с помощью приложения Faced2Faced.

В команде разработчиков: художники Наталья Алтуфова и Ярослав Кравцов, эксперт по искусственному интеллекту Дмитрий Горюнов и куратор Анастасия Козаченко-Стравинская.

Герои перфоманса — зрители выставки, а точнее, они и их виртуальные клоны. Приложение сканирует лицо, переводит в 3D-модель и ищет информацию в соцсетях.

Цифровой двойник отвечает на вопросы, анализируя данные из Facebook.

Подробнее — в сюжете «Известий».