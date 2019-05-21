Маски сорваны: буйство фантазии на Венецианской биеннале

Вот уже более столетия раз в два года Венеция становится всемирным центром самого современного, шокирующего и радикального искусства. Биеннале 2019 года проходит под девизом «Чтоб вам жить в интересные времена», а свое видение этих времен представили художники из 51 страны мира. «Известия» представляют фоторепортаж из Венеции