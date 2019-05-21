Маски сорваны: буйство фантазии на Венецианской биеннале

Вот уже более столетия раз в два года Венеция становится всемирным центром самого современного, шокирующего и радикального искусства. Биеннале 2019 года проходит под девизом «Чтоб вам жить в интересные времена», а свое видение этих времен представили художники из 51 страны мира. «Известия» представляют фоторепортаж из Венеции
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Giuseppe Cottini
«Мыслящая голова» итальянки Лары Фаваретто в главном павильоне биеннале
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Giuseppe Cottini
Россию представляют Александр Шишкин-Хокусай с инсталляцией «Фламандская школа» и Александр Сокуров с проектом по «Возвращению блудного сына» Рембрандта
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Giuseppe Cottini
Представляющий Румынию израильский скульптор Белу-Симион Файнару своей работой «помещает посетителя в пространство неспецифической переходной культуры, проблематизирующей современные вопросы миграции вытеснения и номадизма с точки зрения пространства-времени»
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Фото: Getty Images/Awakening/Stefano Mazzola
Бельгийский проект Mondo Cane получил специальное упоминание жюри. Мир здесь разделен на две половины: в центре находятся фигуры ремесленников, а по краям, за решеткой — сумасшедшие, поэты и смутьяны
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Giuseppe Cottini
«Полет» поляка Романа Станчака представляет собой «вывернутый наизнанку» бизнес-джет. Это «метафора обратимости процессов модернизации, комментарий о неравенстве, проблемах перераспределения, ресентимента и популизма»
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Giuseppe Cottini
Discordo ergo sum («Не соглашаюсь, следовательно, существую») представляющей Австрию Ренаты Бертльманн — это «художественный комментарий, делающий экзистенциальную амбивалентность человеческого опыта осязаемой и в форме, и в содержании»
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Фото: Getty Images/Awakening/Luca Zanon
Литовская экоопера «Солнце и море (Марина)» получила «Золотого льва» биеннале как лучший павильон. Кстати, в проекте приглашают поучаствовать и зрителей с детьми и домашними животными
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Фото: Getty Images/Awakening/Simone Padovani
Инсталляция «Свобода» скульптора Мартина Пурьера расположилась в павильоне США
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