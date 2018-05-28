Архитектурный футуризм

Главную премию, «Золотого льва», за лучший национальный павильон получила Швейцария. Проект под названием Svizzera 240 House Tour — возможность отправиться в путешествие по миру стандартных швейцарских квартир массовой застройки. Высота потолков в них составляет 2,40 м — эта цифра и дала название павильону. Однако архитекторы Алессандро Боссард, Ли Тавор, Мэтью ван дер Плог и Ани Вихерваара не стали ограничивать себя этими рамками. Типовые элементы они исполнили в разных масштабах — в результате получился настоящий пространственный аттракцион
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Фото: TASS/ZUMA/Italy Photo Press
В 2018 году на биеннале в Венеции впервые открылся павильон Ватикана. Всего в нем были представлены 10 вариантов часовен, спроектированных архитекторами из разных стран мира
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Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Giacomo Cosua
В павильоне скандинавских стран уже не первый год реализуют долгосрочный проект — когда-то здесь высадили три дерева, и теперь каждый может наблюдать за их постепенным ростом. Следующая задача — создать архитектуру, которая не будет визуально забивать природный элемент. В этому году, например, к деревьям добавилось несколько пластиковых пузырей Another Generosity. Авторы идеи пояснили, что пузыри несут в себе два главных природных элемента — воду и воздух
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Фото: Getty Images/Awakening/Simone Padovani
Датское архитектурное бюро Dorte Mandrup A/S предложило всем желающим почувствовать себя в Гренландии. В центр световой и звуковой инсталляции они поместили гигантскую модель павильона, построенного бюро на знаменитом Ледниковом фьорде в Гренландии
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Фото: Getty Images/Awakening/Simone Padovani
Хорватию представили павильоном будущего — конструкция, которая балансирует между архитектурой, современным искусством и робототехникой, выполнена с использованием технологий 3D-печати. На ее создание ушло почти 300 кг биоразлагаемого пластика
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Фото: Getty Images/Awakening/Simone Padovani
Аргентина и вовсе в этом году отказалась от внимания к архитектуре, сделав выбор в пользу природных достопримечательностей. Страну представляет зеркальное пространство, потолок, стены и пол которого создают иллюзию типичного аргентинского сельского пейзажа. Длина стеклянной конструкции составила больше 20 м, при этом она же стала единственный источником света в павильоне
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Фото: Getty Images/Awakening/Stefano Mazzola
За образ и содержание российского павильона на биеннале в этом году отвечал Санкт-Петербург. Тон здесь задают железные дороги — именно они стали главным объединяющим образом всей экспозиции. Ведь только так, в долгом железнодорожном путешествии (в данном случае под аккомпанемент «Попутной песни» Михаила Глинки), можно хоть немного приоткрыть тайны страны, которую, как известно, аршином общим не измерить
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Фото: TASS/ZUMA/Italy Photo Press
Кураторы немецкого павильона предприняли попытку переосмыслить опыт разделенной страны. При этом не только самой Германии — в Венеции представили 25 проектов, созданных на бывшей линии разграничения между восточной и западной частями страны, а также изучили преграды, существующие до сих пор. Так, вниманием не обошли разделенный Кипр, Северную и Южную Кореи и стену между Мексикой и США
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Фото: TASS/ZUMA/Italy Photo Press
Бельгийцы в этот раз попытались представить себе новую Европу и пригласили всех посетителей пофантазировать на эту тему в своем павильоне Eurotopie, выполненном в виде полукруглого пустого амфитеатра
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Фото: TASS
Вьетнамский архитектор Во Тронг Нгиа привез на биеннале конструкцию, полностью выполненную из бамбука. Таким образом один из самых известных и плодовитых архитекторов Вьетнама наглядно продемонстрировал все технологические и эстетические преимущества своего любимого материала
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В конце мая в Италии начала работу Венецианская архитектурная биеннале. В этом году ее тема была заявлена как «Свободное пространство». Участники престижной выставки этот сюжет интерпретировали по-разному. Самые интересные и необычные проекты — от аттракциона на основе швейцарской типовой квартиры до фантазии по мотивам гренландских фьордов — в галерее портала iz.ru
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