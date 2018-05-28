Архитектурный футуризм

В павильоне скандинавских стран уже не первый год реализуют долгосрочный проект — когда-то здесь высадили три дерева, и теперь каждый может наблюдать за их постепенным ростом. Следующая задача — создать архитектуру, которая не будет визуально забивать природный элемент. В этому году, например, к деревьям добавилось несколько пластиковых пузырей Another Generosity. Авторы идеи пояснили, что пузыри несут в себе два главных природных элемента — воду и воздух