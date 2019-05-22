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Рестораны британского повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

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Сеть заведений общественного питания, принадлежащих британскому телеведущему, повару и автору кулинарных книг Джейми Оливеру, передана во внешнее управление в рамках процедуры банкротства.

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Как пишет «Газета.ру», в общей сложности под угрозой закрытия оказались 25 ресторанов, что может обернуться потерей 1,3 тыс. рабочих мест.

Оливер в 2017 году закрыл часть ресторанов в связи с нерентабельностью. Причиной была назван предполагаемый выход Великобритании из Евросоюза.

В частности, указывалось, что приобретаемые компанией в Италии ингредиенты для различных блюд существенно выросли в цене из-за падения обменного курса фунта к евро.

В январе сообщалось, что Oливер приобрел старинное поместье в британском графстве Эссекc. Отмечалось, что в доме обитает призрак лошадки-качалки.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Четвертое голосование запланировано на июнь.

Референдум, по итогам которого большинство британцев поддержали выход страны из ЕС, состоялся в июне 2016 года.

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