Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах

Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах. Об этом 6 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина.

По его словам, с помощью кальянов курят курительные смеси, которые нельзя отнести к категории табачных изделий.

«Я убежден, что их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести здесь порядок», — сказал сенатор.

Помимо этого, Рябухин обратил внимание на большое количество контрафакта на российском рынке, от которого страдает не только здоровье людей, но и бюджет, который не получает доходы от акцизов на них.