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В Петербурге пройдет международный гастрономический фестиваль

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Фото: пресс-служба фестиваля St. Petersburg Gourmet Days
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Фестиваль гастрономической культуры пройдет в Санкт-Петербурге в первой половине июня. Проект реализован при поддержке городской администрации и комитета по развитию туризма северной столицы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий».

Фестиваль St. Petersburg Gourmet Days продет с 1 по 16 июня. Он состоится уже в третий раз. Его основной задачей является продвижение Санкт-Петербурга как гастрономической столицы России.

В программе — специальные сет-меню в 40 лучших ресторанах города, гастрономические ужины с участием ведущих российских и зарубежных шеф-поваров, а также обширная деловая программа, посвященная актуальным трендам в индустрии гостеприимства и новым форматам ресторанного бизнеса.

В фестивале примут участие Ричи Лин (Mume, Тайвань), Диего Росси (Trippa, Милан), Аслан Бердиев (Birch, Санкт-Петербург), Дуглас МакМастер (Silo, Лондон), Джош Ангус (Hide, Лондон), Дмитрий Блинов (Harvest, Санкт-Петерюург) Оскар Кальеха (Annua, Сан-Винсенте-де-ла-Баркера), Дмитрий Богачев (Mr. Bo, Санкт-Петербург), Жорди Наварра (Toyo Eatery, Манила) и другие.

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