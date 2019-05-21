Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление, сделанное прокурором в Останкинском суде Москвы.

Суд в особом порядке рассмотрел дело Марчуковой, заключившей сделку со следствием. Прокурор запросила для экс-финдиректора банка 3,5 года колонии за присвоение денег вкладчика в составе организованной группы. Речь идет о сумме 350 млн рублей.

По словам гособвинителя, Марчукова в рамках сотрудничества со следствием не только признала свою вину, но и дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, а также бывших совладельцев Нота-банка. Прокурор уточнила, что обвиняемая выполнила условия сделки в полном объеме.

Ожидается, что приговор Марчуковой огласят 22 мая.

Ранее в рамках дела о хищении и мошенничестве с деньгами вкладчиков были арестованы совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохины, а также финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса. Дело в отношении Ларисы Марчуковой Останкинский суд рассмотрит 23 мая в особом порядке.

Дмитрия Ерохина уже приговорили к восьми с половиной годам колонии, его брата Вадима — к шести годам. Еще одна фигурантка этого дела, Нона Михай, получила три с половиной года за подстрекательство руководства банка к хищению.