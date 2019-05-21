Прямой эфир

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление, сделанное прокурором в Останкинском суде Москвы.

Суд в особом порядке рассмотрел дело Марчуковой, заключившей сделку со следствием. Прокурор запросила для экс-финдиректора банка 3,5 года колонии за присвоение денег вкладчика в составе организованной группы. Речь идет о сумме 350 млн рублей.

Выбили из колеи: суд арестовал подрядчика РЖД по делу Захарченко
Как «король госзаказов» ежемесячно заносил бывшему полковнику миллионы рублей

По словам гособвинителя, Марчукова в рамках сотрудничества со следствием не только признала свою вину, но и дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, а также бывших совладельцев Нота-банка. Прокурор уточнила, что обвиняемая выполнила условия сделки в полном объеме.

Ожидается, что приговор Марчуковой огласят 22 мая.

Ранее в рамках дела о хищении и мошенничестве с деньгами вкладчиков были арестованы совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохины, а также финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса. Дело в отношении Ларисы Марчуковой Останкинский суд рассмотрит 23 мая в особом порядке.

Дмитрия Ерохина уже приговорили к восьми с половиной годам колонии, его брата Вадима — к шести годам. Еще одна фигурантка этого дела, Нона Михай, получила три с половиной года за подстрекательство руководства банка к хищению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017