В России могу упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов

Возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА). Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве и МАА.

Проверять пассажиров смогут вне терминала — в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Предполагается, что это позволит сократить время предполетных процедур, не нарушая требований безопасности.

Персонал воздушных гаваней, работающий с инвалидами, будет проходить особое обучение. Отмечается также, что аэропортам придется закупить дополнительное оборудование.

По мнению экспертов, современные техсредства позволяют провести любые проверки безопасности, не поднимая пассажира с коляски.

Полную версию материала читайте в новом номере «Известий» от 22 мая 2019 года.