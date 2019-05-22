С коляской на вылет: в аэропортах хотят упростить досмотр инвалидов

В российских аэропортах хотят упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов. Такую возможность проработает Минтранс совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА), сообщили «Известиям» в ведомстве и МАА. Проверки таких пассажиров смогут проводить вне терминалов — в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Персонал воздушных гаваней, работающий с инвалидами, будет проходить особое обучение. Предполагается, что это позволит сократить время предполетных процедур, не нарушая требований безопасности. Аэропортам придется закупить дополнительное оборудование, но эти траты оправданны. Современные технические средства, по словам экспертов, позволяют провести любые проверки безопасности, не поднимая пассажира с коляски.

Скорый осмотр

Международная ассоциация аэропортов обратилась в Минтранс с просьбой упростить предполетный досмотр пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В письме на имя замминистра транспорта Александра Юрчика (копия документа есть у «Известий») подчеркивается, что самочувствие таких людей зачастую зависит от времени и условий прохождения «формальностей» в аэропорту. В МАА подтвердили подлинность письма.

В Минтранс направлен пакет документов, включающий проект постановления правительства, его разработал международный аэропорт Шереметьево (МАШ) и поддержала ассоциация.

Из проекта постановления, с которым ознакомились «Известия», следует, что пассажиров с ограничениями жизнедеятельности (в том числе людей на костылях, в инвалидных креслах, на носилках) предлагается досматривать вручную с использованием переносных технических и специальных средств –– ручного металлоискателя и газоаналитической аппаратуры. Исключение составят люди, имеющие импланты, стимулирующие сердечную деятельность. Их досмотр должен проводиться без применения спецустройств.

При этом трансферных пассажиров, которые не могут передвигаться самостоятельно, допускается осматривать в «средствах транспортировки» к самолету, в том числе в машинах скорой помощи.

Документ также закрепляет необходимость наличия специальных навыков и знаний у сотрудников, проводящих досмотр пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, рассказали «Известиям» во Всероссийском обществе инвалидов (ВОИ), принимавшем участие в разработке проекта.

Совершенствование процесса проверки таких пассажиров позволит сократить время прохождения предполетных процедур, отметил зампред ВОИ Олег Рысев. Кроме того, по его словам, в проектах законодательных актов предлагается закрепить возможность человека с инвалидностью перевозить несколько кресел-колясок.

–– Неоднозначность формулировки этой нормы приводит к тому, что авиакомпании берут с пассажира дополнительную плату за провоз второго кресла-коляски, –– отметил он.

С 2015 по 2018 год число инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся, например, услугами Шереметьево, выросло на 130%. В прошлом году таких пассажиров было более 182 тыс., говорится в документах.

В Минтрансе пояснили «Известиям», что предложения МАА требуется обсудить с «заинтересованными структурами и причастными ведомствами». По словам информированного источника «Известий», министерство взяло этот вопрос на особый контроль.

Тонкости проверок

Упрощение технологии прежде всего касается пассажиров, не способных самостоятельно перемещаться и использовать спецсредства, сообщили «Известиям» в пресс-службе Шереметьево. При этом в аэропорту подчеркнули, что не планируют упрощать саму процедуру досмотра, изменится только технология –– место и очередность ее проведения.

В Домодедово круглосуточно работает служба сопровождения пассажиров с ограниченными возможностями. Это бесплатная услуга, включающая прохождение предполетных процедур безопасности в приоритетном порядке «на выделенных каналах досмотра», сказали «Известиям» в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропортах Внуково и Пулково на запросы не ответили.

В авиакомпании Red Wings сказали «Известиям», что доработка или изменение предполетных процедур для инвалидов, скорее всего, потребует создания отдельных коридоров прохода (провоза) этих пассажиров. При этом перевозчик не ожидает резкого роста спроса на авиаперелеты у этой группы пассажиров. В «Аэрофлоте», S7, Utair, «Победе», «Уральских авиалиниях» на запросы не ответили.

Сегодня в некоторых аэропортах для инвалидов уже создаются специальные «обходные коридоры», которые позволяют пройти предполетные процедуры быстрее, сказал «Известиям» исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Иногда досмотр проводится в медпункте воздушной гавани. Однако, по мнению эксперта, такая схема не оптимальна и допустима, только если нет физической возможности провести полноценную проверку. К примеру, нет подъемника для колясок на второй этаж.

–– Если говорить об упрощении процедур, то для определенной категории это сокращение времени, вопрос комфорта. Однако даже упрощенные процедуры должны позволить обнаружить запрещенные к провозу предметы и вещества, –– подчеркнул Олег Пантелеев.

Эксперт считает, что при упрощенном порядке проблемы могут возникнуть с осмотром колясок с электродвигателями и аккумуляторами. Для этого необходимо иметь специальное оборудование, включая интроскопы либо газоанализаторы, позволяющие обнаружить следы взрывчатых веществ.

Аэропортам придется докупить дополнительное оборудование, нанять компетентных сотрудников или обучить своих, но это подъемные траты, согласился аналитик «Финама» Алексей Калачев. Но современные технические средства, по словам эксперта, позволят провести любые проверки безопасности, «не поднимая инвалида с коляски».