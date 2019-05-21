Путин обсудит с правительством меры социальной поддержки инвалидов

Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства меры социальной поддержки инвалидов. Для этого 22 мая он проведет совещание с представителями кабмина.

Как сообщили во вторник, 21 мая, в пресс-службе Кремля, с докладом по вопросу поддержки людей с ограниченными возможностями выступит министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Также ожидается выступление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.

Помимо этого, 22 мая Путин выступит на съезде независимых профсоюзов России, передает ТАСС. На съезде планируется обсудить социально-экономическое положение в стране, поднять вопросы достойной заработной платы, создания высокопроизводительных рабочих мест, защиты трудящихся, социального партнерства.

Ранее 21 мая стало известно, что в России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.