В России упростили порядок установления инвалидности

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности. Соответствующее постановление правительства России, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, 21 мая опубликовано на сайте кабмина.

Согласно тексту документа, предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) в электронном виде без участия инвалидов, пишет НСН.

Уточняется, что при отсутствии доступа к информационным системам данные будут передаваться на бумаге согласно требованиям законодательства и с соблюдением врачебной тайны.

Помимо этого, теперь граждане смогут подать запрос в электронном виде через портал госуслуг на получение копий акта экспертизы, протокола ее проведения, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.

Кроме того, направлять на МСЭ теперь будут с письменного согласия гражданина, которое он должен будет дать сразу в медицинской организации. Дополнительного заявления о проведении экспертизы не потребуется.

Также граждане теперь могут самостоятельно обращаться в бюро МЭС без направления из медицинской организации для изменения персональных данных, выдачи копии акта протокола, дубликата справки, уточнения характеристик технических средств реабилитации (ТСР) и другим вопросам.

Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на слова вице-премьера Ольги Голодец, в России проживают 12 млн инвалидов, из которых 651 тыс. человек — дети.

Как сообщает телеканал «360», до конца 2021 года не менее 90% медучреждений перейдут на электронный межведомственный документооборот, что предусмотрено федеральным проектом по созданию единого цифрового контура в здравоохранении.

7 мая сообщалось, что названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов.